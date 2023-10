I carabinieri in prima linea con incontri nelle parrocchie e nei centri di aggregazione

La truffa di cui è rimasta vittima l’85enne ascolana non è che l’ultima in ordine di tempo; anzi, nei mesi scorsi ci sono stati altri casi, per lo più tentativi, di raggiro ai danni di persone anziane che vengono colpite facendo leva sul fattore emotivo e affettivo, millantando di essere un nipote, un figlio e di aver bisogno urgente di soldi per evitare un arresto dopo un incidente stradale o per saldare (come in questo caso) la spesa per un acquisto che prevede la consegna di un corriere. A tal proposito continua senza sosta l’attività di informazione sul territorio, da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli, a favore delle persone anziane attraverso mirati incontri nelle parrocchie, nei centri di aggregazione e con spostamenti "porta a porta". Una battaglia che vede impegnata anche la Polizia di Stato con incontri sul territorio e la distribuzione di materiale informativo, utile per cercare di difendersi dai tentativi di truffa. Dal Comando provinciale dei carabinieri si coglie l’occasione per invitare tutte le persone che vengono contattate telefonicamente da soggetti che non riconoscono o che si fingono parenti o amici di vecchia data a non dare seguito alle loro richieste, ma soprattutto di non fornire loro nomi di familiari o elementi rilevanti della propria vita che potrebbero poi essere utilizzati contro di loro e di contattare immediatamente il numero di emergenza 112.

p. erc.