I carabinieri indagano sull’incidente Il Piceno si stringe alla famiglia Villa

La comunità ascolana attende il rientro della salma di Nazzareno Villa per porgergli l’ultimo saluto dopo la morte avvenuta sabato pomeriggio a causa di un incidente stradale occorsogli mentre era in moto in Trentino con la moglie Lucia, a sua volta rimasta ferita in maniera fortunatamente non grave non grave. La donna è stata raggiunta dai due figli e insieme stanno attendendo le disposizioni della Procura di Trento che indaga a seguito del sinistro occorso alla coppia ascolana e stabilire se vi sono responsabilità nell’incidente mortale e di chi. I Villa erano giunti in Trentino giovedì e sarebbero ripartiti domenica pomeriggio per rientrare ad Ascoli. Intorno alle 16 di sabato erano in sella alla loro moto godendosi i meravigliosi paesaggi che solo le Dolomiti possono regalare. Stavano transitando lungo la strada 31 del Passo del Manghen in Valsugana, che collega con la Val di Fiemme, nei pressi di malga Valtrighetta. Si tratta di una strada piuttosto stretta. La moto di Villa probabilmente è entrata in contatto con un’auto di grandi dimensioni che marciava in senso opposto e che avrebbe urtato il bauletto della moto facendo dunque perdere aderenza alla stessa. Nazzareno e Luciana Villa sono quindi finiti fuori strada. A riportare la peggio è stato il 71enne ascolano che sulle prime si è rialzato; ha avuto la forza di soccorrere la moglie, dirle che avvertiva un dolore allo sterno che temeva fosse conseguenza di una costola rotta.

Poco dopo ha perso conoscenza ed è caduto a terra. I primi soccorsi gli sono stati prestati da due donne che erano nell’auto che avrebbe urtato la moto: si tratta di due infermiere che hanno cercato di rianimarlo e contestualmente hanno chiesto l’intervento urgente dei sanitari del 118 che una volta giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’ascolano.

In attesa dell’esame medico legale che la magistratura dovrebbe disporre, una ipotesi è che una costola fratturata possa aver perforato un organo interno, causando un’emorragia interna che in breve ha condotto Nazzareno Villa al decesso. I familiari ieri hanno avuto un colloquio coi carabinieri che sono intervenuti sul luogo dell’incidente per i rilievi di rito. Se confermata l’ipotesi di un contatto fra la moto e l’auto, la procedura vuole che la persona alla guida della vettura sia iscritta al registro degli indagati per l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Un atto anche a sua garanzia, per permettergli di nominare un medico legale che partecipi all’autopsia.

p.erc.