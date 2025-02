I carri sfilano a San Benedetto: "E già pensiamo all’edizione 2026"

Entusiasmo e sinergia sono il filo conduttore dell’impegno per l’edizione 2025 del Carnevale sambenedettese, nel contempo con l’auspicio che questo possa essere un nuovo inizio per il ritorno di un grande carnevale a San Benedetto del Tronto. Associazione Amici del Carnevale, comune, comitati di quartiere, e tanti giovani che stanno lavorando alla realizzazione dei carri, che si sono impegnati anche per rendere disponibile il capannone, si sono uniti, infatti, con l’unico obiettivo.

Saranno quattro i carri dell’associazione, ’L’ultimo ghiacciaio’, ’Come se sona se balla’, ’Alice e il carnevale delle meraviglie’ e ’Il treno dei desideri’ (accompagnati anche dai gruppi dei comitati di quartiere) che sfileranno alla Rotonda Giorgini: ulteriori arriveranno da Castignano, Ripaberarda, Castel di Lama e Comunanza. "Sono contento del contagio che si e creato, la cosa bella è anche la partecipazione dei comitati di quartiere, con i loro gruppi mascherati – ha detto in apertura il sindaco Antonio Spazzafumo – grazie a tutti, e all’assessore Cinzia Campanelli che si è impegnata molto per questo risultato".

"Vogliamo ridare forza a una tradizione che si era spenta; con questo spirito abbiamo dato vita alla macchina organizzativa. Il carnevale può essere lo strumento verso la ritessitura di quella identità e tradizione che avevamo perso, ma di cui la città ha fortemente bisogno. Sin da ora possiamo lavorare per l’edizione 2026: partendo in anticipo con l’organizzazione potremo programmare una sfilata in più e magari invitare i carnevali di altri territori", ha aggiunto l’assessore Campanelli.

Era presente anche Marco Cinciripini: "Abbiamo tanto da imparare. Le forze per farlo ripartire ora ci sono e mi aspetto un carnevale abbastanza rinnovato. Mi appello verso ulteriori giovani, affinche diano anche loro una mano". Entusiasta Alberto Malavolta, presidente dell’associazione: "si sta lavorando tutti insieme ai quattro carri, in armonia, per creare finalmente qualcosa di buono".

Domani dalle 15 al Palasport Speca, festa dei bambini; sabato alle 15, a Porto d’Ascoli, grazie al Circolo dei Portodascolani, partenza in corteo dalla Caserma Guelfa fino a Piazza del Redentore, per la festa dei bambini. Venerdì pomeriggio sarà possibile visitare i capannoni, e i carristi illustreranno le creazioni.

Stefania Mezzina