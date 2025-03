I carri sfilano tra musica e divertimento

Tanta allegria, musica e divertimento, per la la seconda sfilata dei carri allegorici andata in scena ieri pomeriggio, a causa del rinvio di domenica scorsa. Tantissima gente, bambini, ragazzi e adulti, famiglie intere, sono accorsi in piazza Giorgini, riprendendo il clima festoso del carnevale con le rispettive maschere. Conduttore del pomeriggio è stato Sandro Benigni, mentre l’animazione, l’intrattenimento, raccolto dal pubblico, che si è fatto coinvolgere in passi di ballo, insieme ai vari gruppi e componenti dei carri, sono stati della Feed Good Show, con Tommaso e Valentina della scuola Spirito Latino, e del gruppo di danza della Cesar Dance Studio di Domingo Cesar con la Sensual Salsa, con Samuele Sciarra e Gonzalo Fuentes. Sono tornati in pista i carri ’Il treno dei desideri’, ’Come se sona se balla’, esilarante la loro esibizione musicale e canora sul palco, ’Alice e il carnevale delle meraviglie’ e ’L’ultimo ghiacciaio’; con loro ecco i carri ospiti, giunti da Castignano: I Minions, Un mare di guai e Looney Talsi, inoltre, il gruppo Amici di Castignano con L’intelligenza artificiale. Soddisfatto Alberto Malavolta, presidente dell’Associazione Amici del Carnevale, per questa ripartenza che nei suoi obiettivi e in quelli dell’amministrazione comunale ribadito più volte, rappresenta solo un primo passo verso un futuro più certo, grazie alla disponibilità del capannone dietro l’Istituto Guastaferro, per custodire e realizzare nuovi carri, che permetterà di ragionare con largo anticipo per una edizione 2026 ricca di novità: una speranza che la città di San Benedetto ha dimostrato di auspicare, vista l’ampia partecipazione dei cittadini alle due sfilate. Lo spirito è quello giusto, ora spetta ad ulteriori sambenedettesi decidere di mettersi in gioco.

Stefania Mezzina