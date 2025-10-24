I casi in Vallata. Amici e famiglie, derby e sfottò

La Vallata è in fibrillazione per il ritorno dello storico confronto che domenica metterà di fronte Ascoli e Samb. A Stella di Monsampolo c’è chi il derby lo vive anche in famiglia, tra moglie e marito. "Quaggiù non vediamo l’ora – commenta Simone Malizia, da sempre tifoso bianconero –, non sto dormendo la notte aspettando che arrivi domenica. C’è in giro una grande agitazione. Questo derby sembra di giocarlo in prima persona. La prima volta al Del Duca fu da ragazzino con mio padre. C’era sempre un clima di festa con stelle filanti, fumogeni e tante coreografie ogni domenica. Un derby non lo vivevamo da tantissimi anni. È come la prima volta. Si avverte quella sensazione particolare di una finale. Speriamo in un risultato positivo dell’Ascoli. Il derby in Vallata si vive in maniera molto intensa. Ci conosciamo tutti e qua la maggior parte tifa Samb. In questi giorni l’ambiente è molto caldo, ma c’è uno sfottò simpatico. Mia figlia Giorgia pare orientata verso l’Ascoli, ma ancora non è mai venuta allo stadio. Spero di riuscire a portarla prima o poi". La moglie Patrizia invece apprezza in maniera particolare i colori rossoblù.

Anche a Castel di Lama si stanno vivendo giornate di trepidante attesa. "Stiamo tutti aspettando che arriva la partita – sostiene Giulio Giorgi -, ma siamo fiduciosi perché la squadra è forte. Sarebbe stato bello far venire i loro tifosi al Del Duca per lo spettacolo, ma il nostro impianto si trova in questa situazione. Sinceramente non mi interessa più di tanto se le restrizioni imposte sono giuste o sbagliate. L’importante è che vinciamo noi e basta. Qui l’ambiente è abbastanza tranquillo, magari c’è qualche sfottò ma nulla più. Loro giù invece li vedo un po’ troppo sopra le righe. Va capito che il calcio resta pur sempre un gioco. Se lo stadio sarà tutto bianconero non mi dispiace".

All’interno del comune lamense e dintorni però sono presenti anche svariati tifosi della Samb. "Non mi pare giusto vietare una manifestazione sportiva che rappresenta un momento importante per due città e due tifoserie – Christian Moresi -. Si sarebbe dovuta consentire la presenza degli ospiti. Chi aveva intenzione di dare vita ad eventuali scontri poi pagava. Chi tifa Samb aspetta questo momento da 39 anni. C’è anche chi al Del Duca non c’è mai stato. Questa era l’occasione giusta e invece non sarà affatto possibile. Magari in futuro quando sistemeranno lo stadio le cose cambieranno".

