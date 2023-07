I cavalieri e i test allo Squarcia Stop alle prove: ora caccia al sogno

Ultimi test, ieri e lunedì, al campo dei giochi per i cavalieri, che sabato si sfideranno con un unico sogno: regalare il Palio al proprio sestiere. Prove che sono servite a tutti, sia ai più esperti che ai debuttanti, per mettere a punto la preparazione e sciogliere gli ultimi dubbi sulle cavalcature da montare. Il sestiere di Porta Tufilla, con Denny Coppari, visto il poco tempo a disposizione, avrà la possibilità di provare tutti i giorni. Inutile sottolineare come il favorito numero uno sia Luca Innocenzi, recordman di Porta Solestà. Il campione gialloblù, che allo Squarcia è il più vincente di sempre, grazie alle quindici vittorie ottenute, l’ultima delle quali ad agosto dell’anno scorso, dovrebbe puntare di nuovo sul purosangue inglese Kathy Way, lo stesso che lo condusse al successo nella precedente giostra. Non è escluso, però, che Innocenzi possa decidere di montare una novità, considerando il fatto che alle prove ha alternato diversi cavalli. Il giovane Lorenzo Melosso di Porta Romana, invece, correrà sicuramente in sella a Magic Strike, purosangue inglese di nove anni e di grande affidabilità. Curiosità, poi, nel vedere all’opera Nicholas Lionetti della Piazzarola, che da quest’anno ha a disposizione Look Amazing, purosangue di otto anni che, in passato, si è dimostrato competitivo. Con questa cavalcatura, infatti, lo scorso anno Lorenzo Melosso vinse la Quintana di Foligno a giugno mentre Pierluigi Chicchini ci puntò ad Ascoli nel 2021. Pochi dubbi per il debuttante Lorenzo Savini di Porta Maggiore, che correrà in sella al purosangue inglese di sette anni Adivinadora, mentre hanno ancora parecchie perplessità i due cavalieri chiamati a sostituire in extremis i titolari infortunati. L’altro debuttante Tommaso Finestra, di Sant’Emidio, dovrebbe correre in sella a Sochi Tango, purosangue di sette anni, mentre Denny Coppari di Porta Tufilla avrebbe portato a visita un’ulteriore cavalcatura, che verrà provata in questi giorni.

Capitolo pista: in occasione delle ultime prove è parsa in netto miglioramento. "Il problema delle scorse settimane lo abbiamo risolto in maniera drastica – spiega Umberto Colavita, nuovo responsabile al posto del dimissionario Maurizio Celani –. Mediante una ruspa abbiamo tolto quindici centimetri di sabbia in entrambe le curve. E questa strategia sembra aver funzionato. Speriamo che non piova più fino a sabato, però, perché le piogge di questo periodo ci hanno messo in difficoltà". Nel frattempo, il cavaliere di Porta Tufilla Massimo Gubbini è ancora ricoverato all’ospedale di Foligno. Si attende che le sue condizioni migliorino per trasferirlo a Perugia e sottoporlo all’operazione al volto a causa del trauma facciale riportato nella caduta di sabato scorso, avvenuta proprio al campo dei giochi umbro.

Matteo Porfiri