I cavalieri tornano in campo

I cavalieri della Quintana tornano a fare sul serio. Domenica, infatti, andrà in scena un’altra sessione di prove, al campo Squarcia, a porte chiuse. Ogni sestiere avrà a disposizione un’ora di tempo per saggiare la pista e alternare le varie cavalcature. In campo potranno scendere sia i cavalieri titolari che le riserve. Si comincerà già alle 9 con Porta Maggiore, mentre alle 10.30 sarà il turno di Porta Tufilla. A mezzogiorno spazio a Porta Romana, alle 13.30 a Porta Solestà e alle 15 toccherà alla Piazzarola. Infine, chiuderà la sessione di prove il sestiere di Sant’Emidio alle 16.30. Nel frattempo, la Quintana è reduce dalla partecipazione al ‘Palio dei Somari’, andato in scena nello scorso weekend ad Amatrice. Dopo il terremoto del 2016, la manifestazione non era stata più riproposta e quest’anno c’è stato, appunto, il grande ritorno. Una delegazione della rievocazione ascolana, guidata dal coreografo Mirko Isopi, ha sfilato per le vie del borgo laziale, devastato dal sisma. Poi, il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi ha ricevuto dal presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti e da Micaela Girardi, quest’ultima in rappresentanza del Comune di Ascoli, una copia della Madonna della Pace, a cui si dedica la Quintana di luglio. L’opera originale è custodita nel tempio di Sant’Agostino e risale al quattordicesimo secolo. La Madonna della Pace è legata ad un episodio di cronaca cittadina del Trecento e per gli ascolani è stato ed è un simbolo di protezione nei momenti più bui, come le epidemie, le guerre ed i terremoti. Infine, nei giorni scorsi è ripartito il corso per coordinatori di corteo, curato dal corografo Mirko Isopi, con un’ottantina di partecipanti. "Complessivamente si svolgeranno sei incontri e i primi due sono dedicati al regolamento di sfilata per avere persone sempre più preparate – spiega Isopi -. Con i coordinatori saremo molto rigorosi". Intanto, a giorni sarà ufficiale l’ingresso nel corteo anche di Castel di Lama come quindicesimo castello.

Matteo Porfiri