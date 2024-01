I cento anni di Emilia

E’ un giorno speciale per Emilia Tedeschi. Speciale per lei che compie oggi 100 anni e per tutti i familiari che con lei festeggiano questa straordinaria ricorrenza. Emilia Tedeschi, sposata Di Pietro, ad Ascoli è un’istituzione. Le sue mani preziose hanno infatti disegnato e confezionato gli abiti da sposa indossati da tante donne nel loro giorno più bello. E’ stato per molte un segno distintivo quello di poter dire di aver indossato il giorno del matrimonio un abito di Emilia Tedeschi. La neo centenaria è nata il 14 gennaio 1924 a Monticelli vicino al maneggio dei cavalli. L’arte di realizzare abiti da sposa l’ha appresa già a 14 anni da un’altra famosa sarta ascolana, Enrica Celani, che aveva una sartoria a Tolignano. Ha vissuto l’incubo della seconda guerra mondiale. Durante il conflitto bellico ha cucito pantaloni e camicie ai ragazzi che fuggivano dai campi di concentramento tedeschi, togliendo loro di dosso le divise. Non si sa dove prendeva la stoffa; tingeva i rotoli di cotone e confezionava quello che serviva. Nel 2002, recuperando diversi capi di ogni epoca cuciti da Emilia nella lunga carriera di sarta, i familiari hanno organizzato una sfilata di abiti da sposa indossati da splendide ragazze. Alcuni sono stati nel tempo recuperati e indossati dalle figlie. A farle i migliori e affettuosi auguri per i cento anni sono innanzitutto i figli Danila, Rosanna, Graziano, i nipoti Francesco, Bruno, Giovanni, Maurizio, i pronipoti. Auguri dal Carlino.

p. erc.