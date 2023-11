I cinghiali sul lungomare. Passanti immortalano una famiglia intera

Cinghiali, di notte, a spasso sul lungomare di Grottammare. Le immagini sono state riprese da automobilisti incuriositi dal passaggio della famiglia di ungulati di corsa sul marciapiede ovest del lungomare sud tra le palme e le recinzioni delle attività vivaistiche della zona. E’ accaduto nei giorni scorsi e la loro presenza ha destato una certa preoccupazione da parte delle persone che abitano nella zona e che di sera escono per portare a fare una sgambata al proprio cane o semplicemente per andare a conferire i rifiuti differenziati nei cassonetti. Un rischio anche per gli automobilisti che di colpo potrebbero trovarsi davanti una fila indiana di cinghiali che attraversano la carreggiata. In precedenza era stato visto un cinghiale sulla spiaggia alla foce del Tesino, ma l’altra sera erano almeno una decina e correvano parallelamente alla strada. Secondo i residenti escono dall’alveo del torrente Tesino, invaso da una fitta vegetazione.