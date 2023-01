I classici Disney al teatro comunale con ’Nostalgia’

Torna lo spettacolo ’Nostalgia – Omaggio ai grandi classici Disney’, che andrà in scena domenica 22 gennaio, eccezionalmente in doppia replica (primo spettacolo alle ore 15 con replica alle ore 18) presso il Teatro comunale di Altidona, con biglietto d’ingresso fissato a 5 euro. In scena gli attori e le attrici della Compagnia “Rattattù”, una delle compagnie teatrali marchigiane più attive sul territorio regionale, guidati dall’attore e regista Luca Vagnoni, con le coreografie curate dalla ballerina e coreografa Marisa Di Cecca (fondatrice della scuola “Armonie Danza”) e la partecipazione straordinaria del pianista Maestro Davide Martelli. "La storia nasce – racconta Vagnoni – con l’intento di creare un pretesto narrativo semplice, ma efficace e non banale che ci permettesse di coinvolgere alcuni dei personaggi più amati e alcune delle colonne sonore Disney più ascoltate".