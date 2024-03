I commercianti del centro esultano. Eventi gastronomici estivi spostati

Sarebbe stato impossibile ignorare la protesta dei commercianti che, l’estate scorsa, si recarono in comune per lamentarsi dell’eccessiva presenza di eventi enogastronomici in centro, durante il clou della bella stagione. Periodo nel quale, a detta degli esercenti, si sarebbe generato un contesto di squilibrata concorrenza fra le attività con sede fissa e quelle ambulanti. Ecco allora che il comune ha pensato alla soluzione: alcuni appuntamenti del cartellone estivo non avranno luogo alla rotonda Giorgini e viale Secondo Moretti, ma in aree limitrofe. È il caso della Festa della Marina, che nel 2024 andrà in scena all’ex Galoppatoio, e così anche il festival dello street food, che invece dovrebbe tenersi all’ex Bocciofila. Superfici che si trovano comunque a poca distanza dal lungomare e da viale Buozzi, e che al contempo dovrebbero scongiurare qualsiasi tipo di interferenza. A rimanere fra piazza Giorgini e viale Buozzi, invece, dovrebbero essere Anghiò e il festival del brodetto, che mettono al centro tipicità squisitamente locali. È da escludere del tutto, invece, il bis del Villaggio Coldiretti. Va detto che, per quanto riguarda l’ex Galoppatoio, il comune sta cercando di acquisirlo al Demanio, in modo che possa ospitare eventi di imprese private. In attesa del cartellone definitivo, che verrà reso noto entro una settimana, Viale De Gasperi ha deciso di lanciare ‘Marzo è donna’, serie di attività culturali e sportive incentrate sulla parità di genere. Le iniziative verranno aperte l’8 marzo con due appuntamenti: alle 16.30, alla biblioteca ‘Lesca’, l’incontro ‘Le Sambenedettesi tra storia e poesia’ e alle 18, a palazzo Piacentini, la presentazione del libro ‘Komorebi. Riflessi di luce e consapevolezza’. Seguono, il 9 marzo, la mattinata ‘Sport in rosa’, alla riserva Sentina, e la presentazione del libro ‘Uomini contro. La lunga marcia dell’antifemminismo in Italia’ alle 18 in auditorium comunale. Sabato 16 marzo c’è la camminata letteraria ‘Le donne di San Benedetto del Tronto nella memoria di scrittori, viaggiatori e poeti’, e il 19 marzo al Concordia lo spettacolo ‘Dialogo di una prostituta con un suo cliente’.

Giovedì 21 marzo ecco una camminata serale da piazza Setti Carraro, e il 22 marzo doppio appuntamento serale al Concordia con ‘Amor ch’a nullo amato amar perdona’ (20.45) e ‘Concerto in punta di corde’ (22). Infine il 26 marzo alle 20.45, sempre al Concordia, andrà in scena lo spettacolo ‘Lina’s Rhapsody. Avventure e canzoni di Lina Wertmüller’.

Giuseppe Di Marco