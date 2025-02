I Comuni della costa in forza a Milano

C’è entusiasmo tra i sindaci dei comuni della fascia costiera e dell’immediato entroterra che nei giorni scorsi hanno partecipato alla Borsa Italiana del turismo (BIT) di Milano. A catalizzare la partecipare è stata l’adesione nella Destination Management Organization (DMO) Riviera delle palme, ma poi ciascuno ha anche colto l’occasione per presentare le proprie iniziative. Il comune di Grottammare ha portato il nuovo dépliant turistico che è stato esposto nello stand della Regione Marche. "Il dépliant cartaceo – spiegano il sindaco Alessandro Rocchi e l’assessore al Turismo Lorenzo Rossi – risponde a un target sempre più specifico e si affianca ai canali digitali su cui stiamo investendo, come il prossimo restyling del portale turistico e la web app intercomunale del progetto SpidIt. Per questo, abbiamo scelto un formato tascabile e sintetico, che cattura la curiosità attraverso le immagini". Una giornata da protagonista per il Piceno. Il presidente della Provincia Sergio Loggi ha presentato i piani per il futuro del comparto dell’accoglienza del territorio. "Nella nostra ottica – ha detto il sindaco di San Benedetto Spazzafumo - il futuro del turismo nel Piceno è da ricercarsi in un’offerta coordinata".