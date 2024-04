I confini dell’intelligenza artificiale

Attualmente uno degli argomenti sul quale si discute di più è l’intelligenza artificiale ed il suo utilizzo. Abbiamo così deciso di intervistare un esperto del settore, l’ingegnere Ivano Corradetti che, oltre ad aver fondato una start up molto conosciuta, si è occupato di un progetto che riguarda l’infanzia, con la creazione di un animatronico particolarmente adatto all’interazione con i bambini, ma anche con gli adulti.

La prima domanda che abbiamo posto all’ingegnere riguardava il fatto che lui, in un’altra intervista che avevamo trovato su internet, avesse preferito utilizzare il termine intelligenza aumentata al posto di intelligenza artificiale. L’ingegnere ci ha precisato che l’AI è nata quando è nato il primo computer e la definizione da lui usata pone l’attenzione sull’intelligenza umana e non sul prodotto finito. Siccome ha progettato degli animatronici e la cosa ci incuriosiva molto, abbiamo chiesto come fosse nato l’animatronico Johnny. In realtà l’idea era nata da un suo amico che aveva sviluppato un prodotto molto semplice, un pupazzo che poteva muoversi attraverso un telecomando e a parlare era il progettatore nascosto nelle vicinanze, quando il pupazzo interagiva con qualcuno. Johnny, dal 2020, è tuttora un "work in progress", data la sua complessità, poiché convivono in lui la parte robotica, meccanica, informatica. Poiché è stato progettato per interagire in campo medico - didattico coi bambini, la difficoltà maggiore è stata quella di renderlo "empatico". Sicuramente è stato un obiettivo raggiunto, visto che è stato utilizzato anche per le visite diagnostiche presso il famoso ospedale pediatrico "Bambin Gesù". Abbiamo proseguito la nostra intervista chiedendo all’esperto quali secondo lui potrebbero essere i campi più interessanti per lo sviluppo dell’AI. In particolare, bisogna distinguere tra i semplici algoritmi e quello che può fare l’AI generativa. Quest’ultima ha la capacità di produrre risposte sempre nuove alla stessa domanda. L’AI impara da ciò che gli viene offerto, come nell’apprendimento umano. L’AI non distingue tra bene e male, perciò gli inventori di Chat Gpt hanno fatto in modo che non possa essere dannosa per l’essere umano. Se non ci fossero dei filtri, persone malintenzionate potrebbero avere mano libera. La nostra ultima domanda è stata quella relativa al perché uno studente dovrebbe studiare l’intelligenza artificiale. Secondo l’ingegnere, chi all’università si specializza nelle nuove tecnologie e in particolare nell’AI, ha ampie possibilità di lavoro e di guadagno. Ma secondo lui è molto importante in questo campo la consapevolezza, cioè la capacità di saper porre le domande giuste.