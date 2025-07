I consigli anti roghi. Temperature estreme e alto rischio incendi: il piano di prevenzione

Di nuovo in trincea per scongiurare il pericolo degli incendi boschivi nel periodo estivo. Nei giorni scorsi è stata ribadita la linea sancita dal piano regionale per la lotta volta ad evitare il propagarsi di questi scenari estremamente preoccupanti. Anche la regione Marche è di nuovo intervenuta per evidenziare che il periodo più critico si svilupperà dal primo luglio al 15 settembre. Durante questi mesi sarà vietato accendere fuochi e allo stesso tempo si è raccomandato alla popolazione di segnalare tempestivamente eventuali principi d’incendio ai numeri 112 o 115, contattando i carabinieri del gruppo nucleo forestale o i vigili del fuoco. La prevenzione estiva degli incendi resta una priorità, e proprio in questa direzione il piano regionale ha permesso di individuare specifiche misure per la gestione del rischio, inclusa la sensibilizzazione della cittadinanza e l’intervento tempestivo nei casi di emergenza. Il corpo nazionale dei vigili del fuoco, insieme alla regione continua a partecipare attivamente al potenziamento delle attività di prevenzione e spegnimento. Gli stessi raccomandano ai cittadini di adottare comportamenti responsabili e seguire alcune semplici precauzioni. In primis quella di evitare di accendere fuochi all’aperto, soprattutto in presenza di vento, e assicurarsi che eventuali falò siano completamente spenti prima di allontanarsi. Non gettare mai mozziconi di sigaretta o fiammiferi accesi a terra, e non abbandonare rifiuti che potrebbero essere infiammabili. Inoltre, è importante parcheggiare l’auto in modo che la marmitta non entri in contatto con erba secca. Allo stesso tempo in un periodo dove la circolazione stradale è particolarmente intensa, per via dei numerosi turisti che viaggiano per trascorrere le vacanze, si invitano gli automobilisti a non gettare mai sigarette o fiammiferi accesi a terra. In campagna o in montagna sarà vietato bruciare stoppie, paglia o altri residui agricoli senza le dovute precauzioni e senza le autorizzazioni necessarie. In caso di avvistamento di un incendio, sarà importante segnalarlo tempestivamente. Se invece ci si trova ad essere sorpresi da un incendio, va evitato di sostare in luoghi sovrastanti o verso cui il vento sta spingendo il fumo.

Allo stesso tempo si invita a non attraversare strade invase dal fumo o dalle fiamme. Una serie di semplici accorgimenti per evitare situazioni critiche e proteggere il nostro patrimonio naturale. Nel territorio provinciale inoltre saranno allestiti dei punti di avvistamento in alcune zone strategiche. Lo stesso Prefetto di Ascoli a giugno con un’apposita direttiva aveva trasmesso a tutte le amministrazioni un documento contenente le raccomandazioni necessarie per un più efficace contrasto agli incendi.

Massimiliano Mariotti