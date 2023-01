I consigli per non cadere nelle truffe

Acquistare in tempi di saldi può essere sì vantaggioso, ma non è poi così difficile incorrere in vere e proprie truffe. Ecco, allora, i consigli della Confcommercio. Ad esempio la possibilità di cambiare il capo è lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo per il venditore della riparazione, o della sostituzione, del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. Per quanto riguarda i prodotti in vendita e l’indicazione del prezzo, rispettivamente i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, e c’è l’obbligo per il negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. Del Codacons, invece, i consigli per tutti coloro che intendono fare un acquisto da un sito internet. La regola fondamentale è quella di comprare solo da portali sicuri, protetti da sistemi di sicurezza internazionali, riconoscibili dalla presenza del lucchetto nella barra di indirizzo. E ancora, acquistare solo da venditori sicuri (meglio se si tratta di un negozio, ma anche da privati con particolare attenzione ai feedback. Evitare di comprare da venditori sconosciuti), attenzione alle offerte che sembrano esageratamente vantaggiose, controllare non solo il prezzo del prodotto, ma di spese di spedizione o tasse, la data di spedizione e verificare sempre da dove viene spedito il prodotto, conservare una copia dell’ordine effettuato, e verificare che esista la possibilità di disdirlo senza pagamento di penali. Per tutti gli acquisti online vale il diritto di recesso entro 14 giorni dalla data dell’acquisto. Infine, verificare il prezzo pre-saldi con quello in saldo.

l. c.