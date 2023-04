’I conti con la storia’, a Grottammare doppio evento

Doppio appuntamento domenica prossima nella sala multimediale de L’Ospitale, paese alto di Grottammare, per il penultimo incontro della rassegna "I conti con la storia".

In occasione del 78esimo anniversario della festa di Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, nel pomeriggio, ore 18 ingresso libero, si parlerà della "Resistenza vista dal nord e dal sud Italia", con l’intervento del professor Giovanni Cerchia dell’Università del Molise e il professor Santo Peli. I due studiosi, tra i massimi esperti della storia della Resistenza e della Seconda guerra mondiale, si confronteranno su come il Paese è stato liberato, sul ruolo avuto dai partigiani del Meridione e come le memorie legate alle vicende della lotta di Liberazione sono state tramandate. Alle 21,15, ingresso libero, è prevista la proiezione del docufilm "Terra Bruciata! Il laboratorio italiano della ferocia nazista", del regista Luca Gianfrancesco che sarà presente in sala. Il film racconta le prime stragi e i primi rastrellamenti operati dai tedeschi nell’Italia occupata. Coordinerà l’incontro Isabella Insolvibile di Rai Storia.