’I conti con la storia’, ci sono nove appuntamenti

Dal 24 febbraio Grottammare torna sui fatti della storia recente con la seconda edizione de ’I conti con la storia’. Promossa dall’assessorato allo Sviluppo e Promozione, con la collaborazione di Blow Up e libreria Nave Cervo, la rassegna si avvale del coordinamento dello storico Costantino Di Sante. "I conti con la Storia anche quest’anno vuole offrire spunti di riflessione e di approfondimento su temi della nostra contemporaneità – annuncia lo studioso –. Troppo spesso eventi che hanno segnato il nostro recente passato sono proposti in modo superficiale e strumentale. In un tempo dove la cattiva memoria ha progressivamente preso il posto della storia ci è sembrato necessario riportare al centro del dibattito i fatti storici per mantenere viva una coscienza critica di ciò che è accaduto, soprattutto per le giovani generazioni". Nove appuntamenti, distribuiti su sei date con la partecipazione di 12 ospiti. Venerdì 24 si parlerà di Medio Oriente e Primavere arabe, inizio ore 18, ingresso gratuito.