I corsi salvavita con la Croce Verde

Il Comune di Spinetoli in sinergia con la Croce Verde organizza un corso di primo soccorso aperto a tutta la cittadinanza, che si svolgerà nell’oratorio di San Paolo il 20, 23, 27 e 30 maggio, dalle 21 alle 23. Relatori saranno i medici Amabili e Sabbatini e gli istruttori della Croce Verde. Il programma prevede per martedì 20 l’intervento: "Approccio al promo soccorso – traumi e ferite", seguirà venerdì 23 maggio "Apparato cardio circolatorio". Martedì 27 maggio appuntamento con "Manovre disostruzione", seguirà venerdì 30 maggio l’ultimo appuntamento che toccherà un importante argomento: "Rianimazione cardio polmonare". Il corso è gratuito ed è rivolto a tutta la popolazione, a termine delle lezioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni e iscrizione è possibile inviare una mail al: info@croceverdeap.it o telefonare allo 0736-255700 durante il seguente orario: (dalle 9.30 alle 18).