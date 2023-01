"I costi alle stelle piegano gli agricoltori"

In questo periodo invernale, quando l’attività agricola è quasi ferma o rallentata, se ne approfitta per tracciare bilanci sull’andamento dell’anno appena finito. Ne abbiamo parlato con Carlo Grilli consulente tecnico fitopatologico. "Il 2022, nonostante i cambiamenti climatici, si è concluso con un bilancio abbastanza positivo sulle varie colture, non tanto per la quantità, quanto per la qualità. Dobbiamo, però, fare i conti con i costi delle materie prime e l’emergenza (Covid e guerra), che ha fatto aumentare i costi di produzione a dismisura, che hanno riportato il reddito degli Agricoltori su livelli non sufficienti alla remunerazione del proprio lavoro".

Com’è andata con i prodotti fitosanitari usati in agricoltura?

"Non sono stati rilevanti, poiché gli insetti e i funghi sono influenzati dall’andamento climatico. Quindi, l’uso dei prodotti Fitosanitari è calato proprio in considerazione di questi fattori. Un tecnico con vissuta esperienza, a ogni modo, non può cullarsi su questi risultati, ma deve pensare a quanto arriveranno tempi peggiori, a come siamo messi in caso di scenari diversi".

Cosa la preoccupa?

"Negli ultimi anni molti principi attivi sono stati ritirati dal commercio. Ci sono prodotti nuovi che dovrebbero sostituirli, ma ne abbiamo pochi e non della stessa efficacia di quelli ritirati. Il compito del tecnico sarà sempre più difficile. Non è però questo che mi preoccupa perché se i prodotti non ci soni questo dovrebbe essere per tutti".

Dove vuole arrivare?

"Se noi importiamo prodotti da altri Paesi, soprattutto extra Ue dove ancora si usa di tutto, ci creerà una concorrenza sleale a danno del nostro settore Agro Alimentare".

Noi abbiamo, però, anche produzioni biologiche. Che ne pensa?

"Gli ultimi interventi della Ue, cui ormai siamo legati, mi pare che vadano verso una restrizione drastica dell’uso dei prodotti consentiti, quindi se cambieranno le condizioni climatiche che noi ci auguriamo, con che cosa faremo fronte? Vedo solo una strada, il biologico ritornerà relegata a solo piccole Aziende mentre le più grandi lo abbandonerà per esigenze di bilancio. La nuova normativa Fitosanitaria prevede la consulenza di tecnici preparati, ma se i prodotti non ci sono e quelli in commercio sono costosi e di scarsa efficacia, il tecnico non può fare niente".

Vede una soluzione?

"In questi anni di cambiamenti climatici sono arrivati nel nostro Paese nuovi parassiti di cui conosciamo poco. Se chi di competenza non farà rispettare le misure Fitosanitarie obbligatorie, non ne veniamo fuori. Due esempi (Tarlo asiatico e Punteruolo rosso) quanti anni sono che ne parliamo e cerchiamo di contrastarli? Tutto è rimasto come prima. La legge dice che ci sono misure obbligatorie che i Fitosanitari devono far rispettare nelle zone infestate, ma la Regione le fa rispettare? A me sembra proprio di no".

Come vede il futuro della nostra agricoltura?

"Se dobbiamo scrivere sull’etichetta del vino (nuoce gravemente alla salute) o creiamo le bistecche in laboratorio, la nostra povera agricoltura finirà in ginocchio. Non ci resta che imparare a mangiare gli insetti, questo e quello che vogliono".

Vuole fare un’ultima considerazione?

"Sì. Sui Patentini per l’acquisto e l’uso dei Fitosanitari. Quando si rilascia si deve fare il corso e l’esame anche per il rinnovo dopo 5 anni. Perché la Regione Marche non applica quello che fa la maggior parte delle Regioni Italiane? Il corso si, ma non l’esame".

Marcello Iezzi