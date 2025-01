I cumuli di sabbia a difesa delle strutture dalle mareggiate

Le violente mareggiate che nei giorni scorsi hanno interessato tutta la fascia costiera del Piceno, con importanti fenomeni erosivi, non hanno causato danni alle strutture balneari. Un fenomeno che anni addietro si manifestava in modo importante sul litorale di Cupra. Terminata la stagione estiva, infatti, sull’arenile sono tornati i cumuli di sabbia a difesa degli stabilimenti balneari. Un’operazione prevista nel regolamento regionale per dare la possibilità di evitare o, limitare, i danni che le forti mareggiate possono provocare agli chalet, in particolare quelli che si sono venuti a trovare a breve distanza dalla battigia. Con questo sistema gli operatori balneari e la stessa Lega Navale Italiana, sezione di Cupra, hanno risolto un problema serio. V’è anche un altro vantaggio, poiché ciò che resta dei cumuli di sabbia ad inizio stagione si rivela molto utile nelle fasi di ripascimento dell’arenile.