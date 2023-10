I dati del Piceno. Meno web, più strada. Un ritorno al passato per la criminalità

Più reati legati alla cosiddetta "criminalità di strada", in diminuzioni invece quelli commessi attraverso il web che negli ultimi anni avevano avuto una crescita importante proporzionale alla diffusione del web e dei social, in sintesi il "cybercrimine" che si era diffuso durante e immediatamente dopo la pandemia da Covid con tante truffe (soprattutto) commesse sul web e che invece ora tornano sulla terra ferma. Che sia su internet o meno la tendenza al raggiro resta uno dei reati più commessi in Italia. Nella speciale classifica sull’indice di criminalità riportata dal Sole24ore, che tiene conto dei dati diffusi dal Ministero dell’Interno relativi al rapporto fra primo semestre 2022 e lo stesso periodo del 2023, la provincia di Ascoli è al 65° posto. Nel 2022 le denunce sono state 5.862 (2.915,8 ogni 100mila abitanti) e il trend del primo semestre 2023 è dunque in calo del 0,7% rispetto al 2022. Il dato nazionale medio vede invece un aumento del 3,5%. Per quanto riguarda le altre province delle Marche, Fermo è al 55° posto con una diminuzione del 3,9% (5.104 denunce, 3.049 ogni 100mila abitanti), Ancona è all’87° posto con il trend in diminuzione del 6,1% (12.105 denunce nel primo semestre 2023, 2.629,9 ogni 100mila abitanti), Pesaro è al 91° posto con -8,9% (9.013 denunce, 2.583,5 ogni 100mila abitanti), Macerata al 97° posto con una diminuzione del 9,7% (7.382 denunce nei primi sei mesi dell’anno in corso).

E’ evidente che nelle Marche appartiene ad Ascoli la diminuzione meno rilevante nel computo fra i delitti denunciati nel 2022 e il trend rilevato al primo semestre del 2023. Ma va anche detto che, al netto del fatto che si può fare sempre meglio, il 65° posto su 106 province italiane è tale da evidenziare un livello di criminalità non particolarmente allarmante, anche se la guardia va tenuta alta nel Piceno, così come in tutte le province del territorio marchigiano. Secondo i dati della Questura nel 2022 sono diminuiti del 4,10% i reati in provincia di Ascoli, in particolare i furti che hanno registrato una flessione di quasi il 26,44%. Un trend che riguarda anche la diffusione degli stupefacenti con la diminuzione significativa dei sequestri di eroina (-26,69%) e di cocaina (-53,44%). Un risultato ottenuto con opera di prevenzione avvenuta attraverso il controllo di 45 mila persone, (+18,433% nell’ultimo triennio). Nel 2022 sono state arrestate 88 persone, di cui 41 a San Benedetto, 128 i denunciati.

Peppe Ercoli