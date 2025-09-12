I dati dell’Arpa: qualità dell’aria alta durante l’estate

È alta, la qualità dell’aria che San Benedetto ha mantenuto per tutto il corso dell’estate. Nei tre mesi clou di stagione turistica – giugno, luglio e agosto – i rilevatori rivieraschi non hanno captato nessuno sforamento di particolato, nello specifico PM10 e PM2.5. Un risultato senza dubbio lusinghiero per la città, evidenziato dai dati resi disponibili da Arpa Marche.

Il particolato atmosferico, va ricordato, è una miscela di particelle solide e liquide che, a causa della loro forma, densità e dimensione, può rimanere sospesa in aria per un periodo di tempo non trascurabile. La normativa in vigore fissa una media limite giornaliera di 50µg per metro cubo e di 40µg su base annuale per la prima tipologia menzionata, mentre per la seconda 25µg di media annuale.

Nei 90 giorni presi in considerazione, le 24 ore peggiori non sono andate oltre 36µg per le PM10 e 22µg per le PM2.5. Sarà da monitorare, con il rapporto del 2025, il trend di intrusione delle polveri sahariane, che l’anno scorso nelle Marche ha visto verificarsi più eventi di avvezioni desertiche che hanno causato picchi temporanei di PM10, come quello tra il 29 marzo e il 1° aprile, quando tutte le stazioni hanno registrato superamenti del limite di legge e a Montemonaco, in particolare, si sono raggiunti i 192 g per metro cubo a fronte di una media annua di 19.