I dati dopo la stagione: "C’è stata una crescita anche se minima"

C’è una gran bella confusione sui dati provvisori dell’Osservatorio regionale per il turismo. Dati provvisori, come abbiamo ripetuto più volte nell’articolo di ieri, ma che sarebbero diversi dai dati, altrettanto provvisori, dati ad alcuni comuni, suscitando un bailamme. Ma quanti dati provvisori ci sono? Non è dato sapere. Intanto registriamo le prime reazioni degli assessori al turismo di San Benedetto e Grottammare che si basano sugli incassi della tassa di soggiorno.

"L’ultimo aggiornamento pervenuto ai nostri uffici dall’Osservatorio regionale sul turismo in data 7 novembre indica un numero di arrivi pari a 152.343 e un numero di presenze pari a 798.532 – afferma l’assessore al turismo di San Benedetto Cinzia Campanelli –. Ciò significa che, rispetto allo stesso periodo del 2023, San Benedetto ha fatto registrare una flessione del 10% negli arrivi ma un incremento, seppur minimo dell’1%, nelle presenze. Si tratta, è bene ribadirlo, di dati provvisori e quindi suscettibili di ulteriori variazioni. E infatti, incrociandoli con quelli derivanti dall’imposta di soggiorno, che rappresentano un elemento oggettivo di valutazione, si evince esserci stata una leggera crescita dei proventi nei mesi di giugno e agosto, una flessione nel mese di luglio e in quello di settembre quando però la riscossione della tassa si è fermata al giorno 15. Considerando che il mese di settembre è stato caratterizzato almeno nella prima parte da condizioni meteo non favorevoli, si desume che, tutto sommato, mediamente la stagione non è stata deludente come si registra in tante altre località turistiche. Questo non deve farci dimenticare le difficoltà che il comparto turistico sta vivendo a livello nazionale e da cui certo San Benedetto non è immune. E’ necessario e urgente compiere azioni innovative che rilancino il nostro territorio, ad iniziare da un’offerta integrata tra vacanza di mare, esperienze nell’entroterra e nuovi modelli di turismo. Proprio in termini di innovazione tecnologica, stiamo lavorando insieme agli altri comuni a un sistema di infrastrutture digitali che ci consenta di acquisire dati in tempo reale per analisi immediate e diverse rispetto a quelle tradizionalmente legate ad arrivi e presenze".

Anche Grottammare fa la sua valutazione: "Dopo l’errore macroscopico dei dati riferiti al 2023 nei quali per colpa delle comunicazioni sballate di una grande struttura ci hanno attribuito un -50% quando realmente la Regione ci ha poi ufficializzato che era -1,5%, anche quest’anno invitiamo alla cautela – afferma l’assessore Lorenzo Rossi –. La tassa di soggiorno riscossa a luglio e agosto è persino di qualche centinaia di euro più elevata che nel 2023, pertanto, se un calo c’è stato, è un po’ dubbio che sia di tali proporzioni. Del resto, vedo anche comuni che calano molto negli arrivi e poi esplodono nelle presenze, ai limiti delle possibilità matematiche, ancor più che ricettive". Sul dato degli arrivi nel comune di Ascoli dobbiamo precisare che si tratta di 33.019 (e non 330.019 arrivi a causa di uno 0 sfuggito per errore), restano validi gli altri dati + 9% con 60.983 presenze pari a un + 2%. Marcello Iezzi