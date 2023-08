I De Berardinis e Mele: come si è arrivati ai responsabili

Nel più stretto riserbo sono state condotte le indagini riguardanti la rapina a casa di Maurizio Borgioni della quale sono ritenuti responsabili l’ex moglie Roberta De Berardinis, il cognato Danila De Berardinis e il tarantino Ivan Mele. Le complesse e articolate attività di indagine sono state accuratamente svolte dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ascoli in costante confronto con la Procura e in esecuzione di numerosi provvedimenti; hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti della moglie -separata di fatto- dell’imprenditore e del fratello di lei quali organizzatori della rapina, e di una terza persona quale esecutore materiale unitamente ad altro soggetto in corso di identificazione. La misura cautelare carceraria a carico dei tre è motivata dal pericolo di reiterazione del reato, giacché sono stati raccolti elementi significativi in relazione alla progettazione ed esecuzione di un’ulteriore rapina o furto in danno dello stesso Borgioni e contro la sua incolumità personale; il gip ha anche ravvisato il pericolo di inquinamento probatorio, in riferimento all’identità del secondo esecutore materiale della rapina, e ad altri aspetti e ruoli nella esecuzione del reato, nella sua preparazione e nei fatti pregressi. Sono stati anche raccolti elementi indiziari nei confronti di una quarta persona (dipendente della ditta dell’imprenditore), destinataria di provvedimento di perquisizione locale e personale. Nel corso della perquisizione eseguita in provincia di Taranto a carico di Ivan Mele, ritenuto uno degli esecutori materiali della rapina, è stato rinvenuto un quantitativo di cocaina e due pistole illecitamente detenute, con conseguente arresto in flagranza in relazione al possesso al fine di cessione di sostanza stupefacente e alla illecita detenzione di armi.

p. erc.