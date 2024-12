I detenuti del Marino in un torneo di calcio

I detenuti della sezione Alta Sicurezza del carcere di Ascoli Piceno parteciperanno il prossimo 14 dicembre ad un torneo di calcio che si svolgerà all’interno della casa circondariale ascolana in vista del Natale, all’insegna dello sport, della legalità, della riabilitazione e rieducazione del condannato. Il Centro sportivo italiano della provincia di Ascoli porta avanti ormai da diversi anni, il progetto "Il mio campo libero", e anche quest’anno ha coinvolto le aziende del territorio. I detenuti andranno ad affrontare le formazioni di Tecnocasa, Ykk, Confindustria, e Retal Plastec. Importante e fondamentale il lavoro costantemente svolto dall’istruttore e responsabile del progetto Csi Valentino D’Isidoro, sempre in stretta sinergia con la presidenza del comitato territoriale, e l’amministrazione penitenziaria per manifestare concretamente la solidarietà e la voglia di migliorare chi sta saldando il proprio debito con la giustizia attraverso lo sport e il rispetto delle regole.