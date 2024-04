I dettagli del delicato intervento. Speranza per la galleria lunga 219 metri

Dopo il disastroso incendio avvenuto nella galleria Vinci di Cupra, in cui ha perso la vita l’autista del pullman di 59 anni di nazionalità macedone, con il ferimento di 11 persone, la speranza è che il tunnel possa effettivamente venire riaperto per il ponte del 25 Aprile. Difficile dirlo. Secondo gli esperti potrebbe passare anche un mese, molto dipenderà dai risultati degli accertamenti tecnici che dovranno essere eseguiti in questi giorni. Il primo sopralluogo è iniziato nel pomeriggio di giovedì, poche ore dopo la rimozione dei mezzi coinvolti nell’incendio a seguito del tamponamento fra due camion e il pullman che trasportava 12 passeggeri tutti macedoni che tornavano in Italia dopo aver trascorso le festività di Pasqua nel loro Paese d’origine. Va ricordato che la proprietà della galleria è dell’Anas ed è in uso ad Aspi per cui non vi è una data precisa per le varie verifiche strutturali, che dovranno essere eseguite dai due enti, al fine di valutare i danni causati dalle alte temperature sprigionatesi durante l’incendio.

Si tratta di una disamina complessa che dovrà essere eseguita sulla volta della galleria per stabilire la perfetta staticità delle pareti. A differenza della galleria Castello di Grottammare, chiusa per anni dopo l’incendio dell’agosto del 2018 a seguito dell’incendio di un camion, la galleria Vinci è corta, appena 219 metri. Certo è che se i lavori di ripristino dovessero prolungarsi si profila un’estate ancora più complicata di quelle degli ultimi anni. Già da ieri veniva "suggerito" agli utenti del nord Italia diretti nel sud della Penisola, di scegliere la costiera tirrenica al fine di non intasare l’A14 ed evitare code chilometriche nella zona delle gallerie. Su incarico del 7° Tronco di Autostrade per l’Italia, operai e tecnici di una ditta di Ascoli hanno eseguito i primi sondaggi sulla volta della galleria, fino a notte fonda. Il problema della sicurezza dell’autostrada A 14 sarà affrontato lunedì in prefettura, durante un incontro convocato dal prefetto Sante Capponi, che già aveva tenuto un tavolo tecnico sulla sicurezza stradale il 12 marzo scorso. In quell’occasione furono esaminate proprio le problematiche della viabilità nel Piceno con particolare attenzione all’autostrada A 14, poiché ogni volta che accade un incidente si rischia sempre il caos con deviazioni sulla statale Adriatica e il conseguente coinvolgimento dei comuni costieri.

Fu un esame congiunto delle problematiche riguardanti le conseguenze in termini di sicurezza alla circolazione sulla viabilità statale, provinciale e comunale, nel caso di blocco del traffico autostradale provocato da incidenti e la capacità del sistema di attuare tempestive misure per la sicurezza degli automobilisti e dei cittadini. Tutti i partecipanti informarono il Prefetto sulle risorse e mezzi a disposizione e sulle procedure di intervento che saranno attuate per garantire la sicurezza alla circolazione viaria in caso di emergenza sulla A14 e per l’attuazione di interventi di soccorso e assistenza agli automobilisti.

Marcello Iezzi