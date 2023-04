I doni degli ultras al reparto di Ostetricia

Sono ancora una volta gli ultras del Settembre Bianconero a far parlare di loro, per l’ennesima iniziativa di solidarietà. I supporters dello storico gruppo nato in Curva Sud nel 1974 e che il prossimo anno festeggerà il Cinquantennale, non sono nuovi infatti ad iniziative a sostegno di chi soffre, ad ulteriore dimostrazione che chi ama l’Ascoli Calcio non può non amare anche la città e i suoi abitanti. Ieri mattina una delegazione del Settembre Bianconero si è recata all’Ospedale Mazzoni per consegnare una serie diausili acquistati proprio grazie alla sensibilità dei supporters del Picchio. In particolare, gli ultras hanno fatto visita al reparto di Ostetricia dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli dove sono stati accolti dal primario Giampiero Di Camillo e dal suo staff sanitario. Al medico hanno consegnato uno ‘Sfignomanometro’ per la rilevazione della pressione arteriosa, un ‘Saturimetro’ per la misurazione dell’ossigeno nel sangue e dei battiti cardiaci e un ‘Sony kade ad ultrasuoni’ per rilevare i battiti cardiaci del nascituro in pancia e per le varie attività giornaliere.

Valerio Rosa