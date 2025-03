I doni delle associazioni. Le attrezzature al Mazzoni

Sono state consegnate 23 delle 40 attrezzature sanitarie acquistate grazie al bando ’Dotazioni sanitarie’ della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, un’iniziativa finalizzata al potenziamento delle dotazioni tecnologiche della sanità locale. Il progetto ha un valore complessivo di 750mila euro ed è stato realizzato grazie alla collaborazione tra 11 associazioni del terzo settore e l’Ast di Ascoli, con il finanziamento della Fondazione che ha coperto fino all’80% della spesa, mentre il restante 20% è stato sostenuto con risorse aziendali. Le nuove dotazioni sono state destinate a 13 unità operative dell’Ast. Tra le attrezzature già consegnate figurano dispositivi avanzati per endoscopia, due morcellatori per il reparto di ginecologia dell’ospedale Mazzoni, due wound viewer per diabetologia, un morcellatore urologico, un sistema per il monitoraggio dei pazienti sottoposti a infusione di cellule Car-T, un congelatore per cellule staminali destinato all’ematologia, una poltrona e strumenti per odontostomatologia, un sistema di rilevazione per le paratiroidi per l’otorinolaringoiatria e un elettroencefalografo con telelettura per il reparto di neurologia. L’investimento ha coinvolto anche il sistema di emergenza territoriale 118, con l’acquisto di cinque maceratori cardiaci automatici che permettono una gestione più efficace delle emergenze. Le associazioni che hanno reso possibile questa donazione sono l’Associazione diabetici ascolani (Ada), l’Associazione italiana per la donazione di organi (Aido), l’Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma (Ail), l’Associazione italiana afasici delle Marche (Aita Marche), l’Associazione Anchise, la Croce Azzurra Montalto, la Croce Rossa di Ascoli, la Croce Verde di Ascoli e San Benedetto, l’Associazione ’Iris insieme a te’ e l’Associazione ’Onde glicemiche’. Maria Bernadette Di Sciascio, direttore generale dell’Ast di Ascoli, ha voluto sottolineare l’importanza del progetto, esprimendo gratitudine per la collaborazione tra enti e volontariato: "Ringrazio la Fondazione per aver riconosciuto nell’Azienda sanitaria un partner affidabile e tutte le associazioni di volontariato che hanno lavorato con noi, individuando le migliori tecnologie da donare. La loro dedizione e il loro spirito di collaborazione sono un esempio di come, insieme, possiamo rendere la sanità più efficiente e vicina ai bisogni delle persone". Anche Maurizio Ramazzotti, presidente del Comitato di partecipazione, ha evidenziato il ruolo delle associazioni mentre l’iniziativa è stata accolta positivamente anche dal Comune di Ascoli, con l’assessore Francesca Pantaloni.

Emidio Lattanzi