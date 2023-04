I dubbi sul Parco Marino Cresce il fronte del no: "Si penalizza il territorio"

Sul Parco Marino del Piceno crescono i dubbi di operatori e politici. Anche l’allora sindaco di San Benedetto Pasqualino Piunti firmò un documento dove si riconosceva l’importanza del parco marino e si invitava la Regione e il Governo a riprendere il discorso con tutti gli operatori: vongolari, pescatori, balneari, commercianti e associazioni, per ascoltare pareri e problematiche legate alle rispettive attività. "Tutto ciò non sembra sia avvenuto, anzi, sono emerse ulteriori criticità – affermano Piunti e l’allora assessore Filippo Olivieri delegato a seguire le fasi del Parco – pertanto, al momento, la nostra posizione, così come quella del sindaco di Cupra Alessio Piersimoni e degli operatori balneari, albergatori e pescatori, è assolutamente contraria ad uno sviluppo che rappresenterebbe una penalizzazione per il tessuto economico e produttivo del nostro territorio. Il parere favorevole che abbiamo espresso era legato all’unanimità dei pareri, per questo invitiamo le istituzioni superiori a farsene carico". Molto critico anche Paolo Nespeca, imprenditore alberghiero, vice presidente degli operatori turistici di Cupra (Acot). "Chi è a favore del Parco Marino, come Grottammare e San Benedetto, non sono quelli che vogliono un turismo consapevole e sostenibile. Se lo fossero, non avrebbero cementificato tutto il loro territorio, non avrebbero fatto gli svincoli autostradali dentro ai fiumi, non avrebbero chiuso il 50% dei loro alberghi in favore dell’edilizia privata. Sono oltre venti anni che predicano l’ambientalismo, ma sui territori degli altri – poi Nespeca rincara la dose – Adesso fanno gli ambientalisti con il mare degli altri. Tutto questo si chiama ’Greenwashing’. Cupra Marittima è l’unico comune che ha salvaguardato l’ambiente con ottimo depuratore, 60% di spiagge libere, collina verde, pesca consapevole e turismo in crescita. A Cupra ci sono i veri ambientalisti che non hanno paura della burocrazia".

L’adesione al Parco marino, secondo Nespeca, concessionari di spiaggia, Comune e pescatori, introdurrebbe limitazioni nei tempi e nei modi alle decisioni organizzative ed operative condizionando negativamente le attività di sviluppo e di gestione del turismo: il ripristino dell’arenile, la manutenzione delle scogliere, la pesca, la "Congola di Cupra" per la quale è stato chiesto il marchio De.Co. gli investimenti degli operatori turistici e balneari. Al fronte del No si unisce anche la consigliera uscente del comune di Grottammare, Antonella Ciocca che evidenzia la mancanza di fondali adeguanti, di fauna di interesse eco turistico e di zona a basso impatto umano con la presenza di scarichi in acqua.

Marcello Iezzi