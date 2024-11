"I dubbi sulla chiusura del ponte sull’Ancaranese vanno chiariti dalla Provincia"

Le valutazioni che hanno portato la chiusura del ponte in mattoni sull’Ancaranese suscitano diverse perplessità, per questo il Comune di Castel di Lama, dopo il consiglio aperto del 20 novembre scorso ha inviato la richiesta di revisioni delle valutazioni tecniche a supporto dell’ordinanza di chiusura del ponte. Una decisione condivisa da tutto il consiglio comunale, soprattutto alla luce delle relazioni dei due tecnici: il geologo Clemente Folchi Vici, il geometra Gianni Antolini, che in supporto al sindaco Mauro Bochicchio hanno sollevate alcuni dubbi, che meritano di essere chiariti. "Come deliberato durante il consiglio comunale di mercoledì scorso – ha detto il sindaco Mauro Bochicchio – oggi (ieri ndr) abbiamo richiesto ufficialmente alla Provincia di Teramo di revisionare le valutazioni tecniche che hanno portato alla chiusura del ponte. L’istanza e la documentazione a supporto delle richiesta (con la firma dei tecnici il geologo Clemente Folchi Vici e il geometra Gianni Antolini) mostrano alcuni dubbi, che meritano di essere chiariti". Adesso il Comune si appresta a seguito di quanto deliberato in consiglio comunale, a formare una delegazione, che si occuperà della vicenda del ponte. La chiusura dell’infrastruttura ha creato non pochi disagi alla circolazione, praticamente non si entra dall’Abruzzo, con ripercussioni piuttosto pesanti non solo nella viabilità, ma anche profonde flessioni nell’ambito commerciale.

Il sindaco Bochicchio lancia un appello affinché ci sia la disponibilità di un commerciante, che rappresenti la categoria. "Allo scopo di istituire una delegazione – dichiara il primo cittadino – chiedo ai commercianti del comprensorio di Castel di Lama-Villa Sant’Antonio di proporsi contattandomi in privato". Intanto i cittadini sono in attesa dell’inizio dei lavori per la sistemazione stradale del ponte in cemento armato della S.P. 3 Ancaranese propedeutici ed indispensabili alla realizzazione del doppio senso di circolazione regolato mediante impianto semaforico dotato di sensori per disciplinare i flussi di traffico. L’inizio dell’attività di cantiere è previsto per lunedì 2 dicembre, i lavori prevedono la collocazione di nuovi new-jersey in cemento, i lavori dureranno tra i 7 e i 10 giorni. Nel frattempo il ponte rimarrà aperto nell’attuale senso di marcia direzione Castel di Lama-Ancarano. m.g.l.