I familiari di Abbruzzetti ringraziano tutti per le ricerche

A distanza di dieci giorni dalla scomparsa e ritrovamento in buono stato di salute di Ottavio Abbruzzetti di Petritoli, i familiari ringraziano chiunque abbia partecipato alle ricerche ed espresso loro vicinanza. Ottavio, novantenne, era scomparso dalla sua abitazione in zona San Vitale nella tarda mattinata dello scorso 10 ottobre. E’ stato ritrovato sano e salvo la mattina seguente, poco lontano dal luogo dalla sua casa dove non era riuscito a tornare dopo essere uscito ed essersi disorientato.

"Con la mente e il cuore meno turbati – scrive la famiglia Abbruzzetti – desideriamo ringraziare quanti ci sono stati vicini. Conoscenti, amici e professionisti, alla luce delle torce, hanno attraversato terreni impervi mettendo a disposizione le loro gambe in chilometri di ricerche a piedi, il loro tempo nelle ore insonni passate a cercare, le loro parole di conforto quando ormai ogni speranza sembrava perduta. Ringraziamo l’Arma dei Carabinieri che si è attivata in ogni suo ordine e grado, con la notoria solerzia e competenza dimostrando efficienza, vicinanza e compartecipazione alla nostra apprensione. Ringraziamo il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per averci messo a disposizione uomini instancabili e mezzi ultra tecnologici senza mai sospendere le ricerche. Ringraziamo il sindaco Luca Pezzani, i membri dell’Amministrazione comunale, le autorità locali e la Protezione civile che hanno aggiunto la loro conoscenza del territorio e la cittadinanza accompagnandoci anche nei posti più difficili. Ringraziamo il personale del 118, il personale medico, infermieristico e ausiliario dell’ospedale di Fermo che ci ha aiutato ed assistito nelle cure dopo il ritrovamento. Facciamo nostra la frase ‘Chi salva una vita, salva il mondo intero’ a nome di Ottavio e della nostra famiglia, per dire grazie agli occhi, gli sguardi, le braccia e le mani protese da chiunque verso questo momento di fragilità fisica e psicologica".

Paola Pieragostini