I fantasmi del fascismo La mozione di Ameli spacca il consiglio Bagarre e sospensione

Il passato che torna prepotentemente e che ancora fa discutere. Sarà l’avvicinarsi del 25 aprile, fatto che sta il ’tema’ fascismo tiene banco anche al consiglio comunale di Ascoli, dopo aver agitato in questi giorni la politica nazionale. I toni si sono infatti accesi ieri sulla mozione – eravamo appena al punto 5 del consiglio comunale andato in scena ieri pomeriggio nella sala della Ragione di palazzo di Capitani – relativa alla concessione di spazi, aree pubbliche, sale ed altri luoghi di riunione del Comune. Mozione bocciata con 15 voti contrati e 4 favorevoli. Nello specifico il consigliere Francesco Ameli (Pd) con la stessa chiedeva "la possibilità di aggiungere alla modulistica già esistente, una dichiarazione con la quale l’associazione o l’utente richiedente si sarebbe dovuto riconoscere nei valori della Costituzione non ponendo in essere comportamenti contrastanti con essa, nonché di essere contrario alla possibilità di dare vita ad iniziative o azioni inneggianti al nazifascismo o comunque volte ad alimentare propagande del genere".

Una mozione definita simbolica dall’opposizione, in vista dell’ormai prossimo 25 aprile, e avanzata dopo aver recepito le istanze di varie realtà sociali e politiche cittadine. La questione ha visto la partecipazione e gli interventi di molti consiglieri di maggioranza e opposizione: ciascuno ha voluto esprimere la propria visione, tirando anche in ballo eventi storici particolarmente sofferti. L’unione di intenti non è sembrata raggiungibile neanche con la sospensione momentanea del consiglio per elaborare la proposta di emendamento del consigliere Premici (Noi di Ascoli) con cui il comune si sarebbe detto "intenzionato a contrastare ogni forma di totalitarismo". Emendamento non recepito dalla minoranza e al quale ha poi fatto seguito la votazione che ha prodotto l’esito negativo della mozione.

"Quello che si chiede in questa mozione è già previsto dalla Costituzione e dalla legge nazionale – le parole del sindaco Marco Fioravanti –. Ovvero di non perseguire finalità anticostituzionali. Chi lo fa viene sanzionato e arrestato. Questa è un mozione condivisibile, ma debole. Siamo tutti a favore della democrazia e siamo tutti contro qualsiasi forma di totalitarismo. Però se qualcuno era davvero interessato a questa mozione sarebbe dovuto venire in commissione lo scorso 15 settembre. Cosa che ha visto assenti anche i proponenti. L’emendamento, lasciando tutto l’impianto e aggiungendo soltanto qualche parola come comunismo e totalitarismo, per Ameli non si poteva accogliere e questo è antidemocratico. Sono dispiaciuto di quanto accaduto. Questa mozione era pura propaganda. Voglio dare la mia solidarietà a tutti gli ascolani offesi dal Pd".

Massimiliano Mariotti