I finanziamenti per le start-up giovanili

Si è svolta nella sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo, la presentazione delle start-up giovanili che beneficeranno del finanziamento previsto nell’ambito del progetto ’P.O.G. - Piceno Orienta Giovani’. Erano presenti il sindaco Marco Fioravanti, il segretario comunale Vincenzo Pecoraro, i vincitori dell’avviso pubblico e i rappresentanti della rete di partenariato composta dal Comune di Ascoli, in qualità di capofila, in partnership con i comuni di: Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Comunanza e Montegallo, Unicam-Università degli Studi di Camerino, Università Politecnica delle Marche, Bim Tronto – Bacino Imbrifero Montano del Tronto, Confindustria Ascoli, Confcooperative Marche, Bottega del Terzo Settore, Istao-Business School Istituto Adriano Olivetti, Cooperativa Vademecum e Ap Events. "Un momento importante per il nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Fioravanti – oggi presentiamo ufficialmente gli assegnatari del bando e i risultati del progetto Pog. Un progetto nato per offrire opportunità concrete ai giovani del Piceno, grazie alla collaborazione tra comuni, enti e aziende". Sono stati otto i progetti presentati e sei gli assegnatari: Nct Srl di Cannella Gianmarco, Fratini Cristian e Di Odoardo Antonio per attività di fresatura nel settore automobilistico, navale e aerospaziale; Aform Project Srl di Bastiani Federico, Bastiani Alessandro e Bastiani Piero nel settore moda con utilizzo dell’Intelligenza Artificiale; Hazel Medina per una scuola di inglese per bambini dai 2 ai 12 anni; Fioravanti Jacopo Jewels per la progettazione e commercializzazione di gioielli; Bruno Enrico Rocco per vendita di sneakers per collezionisti e Sassetti Maria Chiara per attività di fitness coaching online con servizi di consulenza a distanza.

Valerio Rosa