I finti manifesti funebri: "Mazzoni morto? Ameli lasci". Lui: "FdI attacca per distrarre"

"Un gesto di pessimo gusto, una vera e propria offesa ai professionisti della sanità picena e al’intera comunità. Ameli si dimetta". Così inizia la nota diffusa da Fatelli d’Italia in seguito alla comparsa di alcuni finti manifesti funebri come protesta contro lo stato della sanità picena sui social. Per i meloniani, la colpa è del segretario provinciale del Pd, che l’ha usata nel suo stato whatsapp. "Ancora una volta, il consigliere Ameli dimostra di essere il portaborse di chi ha distrutto l’ospedale Mazzoni, cercando ora di scaricare la responsabilità su chi, invece, sta lavorando concretamente per il bene della sanità picena. Dopo anni di tagli e abbandono da parte della precedente Amministrazione regionale, oggi il suo unico obiettivo sembra essere quello di gettare fango su chi sta ricostruendo ciò che la sinistra ha demolito".

"L’uso di locandine macabre e provocatorie – continuano da FdI – è l’ennesima dimostrazione di una politica basata sulla propaganda e non sulla realtà dei fatti. Ameli finge di difendere la sanità, ma è stato ed è parte di quel sistema che l’ha affossata. Per il bene della comunità, Ameli farebbe bene a dimettersi e smetterla con questa campagna di mistificazione. I cittadini meritano serietà e impegno, non giochi di propaganda".

Immediata e non meno forte la replica del consigliere comunale e segretario provinciale dei dem, Francesco Ameli: "Se la destra squadrista si agita per uno stato di WhatsApp che condivide una foto già diffusa ovunque e che evidenzia il disastro del Mazzoni, vuol dire che è alla frutta. Attaccano per distrarre, perché sanno di essere responsabili del tracollo della sanità nel Piceno. Li ringrazio comunque per la pubblicità gratuita: quella grafica – che, tra l’altro, non è nemmeno opera del Pd – fa paura perché riflette la presa di coscienza dei cittadini e rappresenta quello che effettivamente accade nell’ospedale Mazzoni: sparisce malattie infettive, tolgono primariato di ostetricia, anestesia, e diminuiranno i posti letto in chirurgia, già beffata da Fermo con il robot chirurgico. E la destra ha paura. E quando ha paura, cerca un capro espiatorio. Fossi in loro, mi preoccuperei di più per i manifesti sui parcheggi della Saba, in cui promettevano il riscatto. Quelli sì che sono un boomerang".

Eleonora Grossi