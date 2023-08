’I fiori del III Millennio’ Sgattoni torna in mostra

Dopo 23 anni lo scultore sambenedettese Marcello Sgattoni torna ad esporre le sue opere. La mostra, intitolata ’I fiori del III Millennio’, sarà inaugurata il 5 agosto alle ore 18,30, negli spazi dell’ex cinema delle Palme. Proporrà una collezione dedicata alle suggestioni inquiete che l’inizio di questo millennio ci impone. "Il terzo millennio appena iniziato ha già sparso nel mondo inquietudini, paure, angosce e morte – ammonisce lo scultore – è il seguito funesto di terremoti, pandemie, catastrofi naturali per cambiamenti climatici, guerre vicine". L’artista sensibile, alla presenza di quello che resta dopo ogni tragico evento, percepisce segnali, intuisce storie, si commuove. Comincia a raccogliere i frammenti di ciò che il sisma ha travolto come pure i vecchi oggetti fuori uso, memorie buttate. Sceglie i rami secchi di potature, utili solo per il focolare e i legni marciti che portano i segni del tempo, come anche le lamiere contorte e arrugginite, resti di veicoli danneggiati. "Quando le mie cose saranno orfane di me, l’unica loro forza per sopravvivere sarà l’alito che ho soffiato loro quando le creai".