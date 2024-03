’I fiori del male’: appuntamento nella sala Kursaal

Domani, nel centenario della nascita del dottor Franco Basaglia, medico che restituì dignità alla malattia mentale, riformando la disciplina psichiatrica in Italia, a Grottammare si inaugura la rassegna ’Sguardi di Donne’ con la mostra fotografica ’I fiori del male. Donne in manicomio nel regime fascista’, a cura di Annacarla Valeriano e Costantino Di Sante. L’appuntamento, alle 18, nella Sala Kursaal, unisce il cartellone della rassegna dedicata alla Giornata internazionale della donna a quello de ’I conti con la storia’. Proseguirà alle 18.30 con la lettura delle poesie di Alda Merini. La mostra resterà aperta fino al 17 marzo (orario 17-19, nei giorni di domenica anche 10-12). La programmazione di ’Sguardi di Donne’, a cura dell’assessorato all’inclusione e della consulta per le pari opportunità, continuerà fino a maggio con altri 4 appuntamenti. "Spalmiamo le iniziative su più mesi e non solo a marzo" spiegano l’assessore Monica Pomili e la consigliera Martina Sciarroni.