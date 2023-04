I Folli e il progetto dell’Ue

Prende il via domani, ad Orvieto, il progetto di cooperazione europea ‘Myma. Myths and masks of the future’ di cui la Compagnia dei Folli di Ascoli è leader. Il progetto, co-finanziato dall’Unione europea all’interno del programma ‘Europa creativa’, vuole promuovere un approccio innovativo all’uso della maschera nel teatro europeo, riscoprendone le origini antropologiche e rilanciandone l’uso nelle arti performative, al fine di restituire al teatro la dimensione rituale collettiva nella quale ritrovare un nuovo forte rapporto con il mito. La Compagnia dei Folli è leader di questo ambizioso progetto in partenariato con il ‘Centro maschere e strutture gestuali Amleto e Donato Sartori’ di Abano Terme, l’associazione internazionale ‘Open street aibsl’ di Bruxelles, la compagnia ‘Cirq’ o vent’ di Montreuil-sur-Mer (Francia) e la compagnia ‘Proscenium’ di Gliwice (Polonia), in associazione con la Fondazione Centro studi città di Orvieto. ‘Myma’ include nel piano di attività un programma di ricerca scientifica e di seminari sulla maschera e sulla drammaturgia del mito. Non mancheranno, inoltre, residenze creative e trainings su maschera, land art, mascheramento urbano e tecnica teatrale, ospitate in Italia dalla Compagnia dei Folli, in Francia da ‘Cirq’o vent’ e in Polonia da ‘Proscenium’. Le tre compagnie saranno poi protagoniste di nuove creazioni che vedranno il debutto ufficiale nel 2025. Ciascuna, a partire dalla propria ricerca artistica, si indirizzerà verso la creazione di uno spettacolo innovativo. Il progetto si svilupperà nell’arco di tre anni, e in ciascuna annualità vedrà il suo culmine nell’organizzazione di una nuova edizione del ‘Myma festival’: in Francia nel 2023, in Polonia nel 2024 e ad Ascoli nel 2025. Il primo appuntamento è il simposio internazionale ‘The mask and the myth in the third millenium’, domani, ad Orvieto.

Lorenza Cappelli