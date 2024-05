I fondi per la nostra provincia:: "Futuro e sviluppo per queste aree"

Sono oltre 41 i milioni di euro che ricadono nella provincia di Ascoli nella Misura B1: 8,3 milioni per 4 progetti nella sub-misura B1.2 (investimenti di medie dimensioni), 17,8 milioni per 147 progetti nella sub-misura B1.3a (Avvio, crescita e rientro di microimprese), 10 milioni per 75 progetti nella sub-misura B1.3b (investimenti innovativi delle PMI) e 5,8 milioni per 6 progetti nella sub-misura B1.3c (avvio, crescita e rientro delle PMI), per un totale di 232 progetti. La Misura B2 Turismo, cultura e sport stanzia invece oltre 23 milioni di euro per la provincia di Ascoli. In particolare 11 milioni per 20 progetti della sub-misura B2.1 (Sostegno a cultura, turismo, sport), 7,4 milioni per 3 progetti della sub-misura B2.2 (Partenariato speciale per la valorizzazione del patrimonio pubblico) e 5,7 milioni per 16 progetti della sub-misura B2.3 (Inclusione sociale, cooperazione e terzo settore). La Misura B3 ’Economia circolare e ciclo macerie’, in provincia di Ascoli stanzia 5,1 milioni per 9 progetti. L’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Antonini ha posto l’attenzione alle aree montane, "da molti anni già sofferenti per il fenomeno dello spopolamento che il sisma ha acuito. La Regione si coordina con l’ufficio ricostruzione. Per dare futuro e sviluppo a queste are dobbiamo concentrarci sui servizi, vale a dire strade, scuole e sanità, e sulla digitalizzazione".

Gino Sabatini, presidente Camera Commercio Marche ha aggiunto che "bisogna far tornare i giovani nelle comunità. L’aiuto di CNext può diventare fondamentale; la tecnologia è andata molto avanti, essere al passo con la digitalizzazione ci dà l’obbligo importante di stare vicini al mondo imprenditoriale".