I fratelli Camacci coronano il loro sogno e aprono il caseificio

Hanno resistito, stringendo i denti, al dramma del terremoto e alle tante difficoltà che si sono succedute nel corso degli ultimi sette anni. Alla fine, però, sono riusciti a coronare il proprio sogno: aprire un caseificio, che per il territorio rappresenta un altro concreto segnale di rinascita. Protagonisti i fratelli Biagio e Dante Camacci, di Arquata, che finalmente hanno allestito la propria attività nella frazione di Spelonga. In realtà, è molto più di un caseificio: si tratta di una vera e propria azienda agricola biologica specializzata nella produzione di ricotta di pecora e di formaggi freschi e semistagionati. E più avanti, a detta dei due imprenditori, arriverà anche lo yogurt. Tutto nasce negli anni ’20 quando nonno Biagio, già a 9 anni, andava dietro ai pastori che facevano la transumanza dal Monte Vettore fino a Prima Porta, a Roma. Dopo molti anni, alcuni dei quali trascorsi anche all’estero, Biagio riuscì a tornare tra i suoi amati monti, per coltivare la sua passione originaria: quella di avere un gregge tutto suo. Il piccolo gregge crebbe così nel tempo grazie all’aiuto di suo figlio Claudio e della moglie Paolina. Arrivò poi il turno della terza generazione, quella dei fratelli Biagio e Dante Camacci, che oggi hanno finalmente coronato un sogno seminato ormai cento anni fa, spinti a fare l’investimento più impegnativo dalla richiesta sempre crescente dei loro prodotti e dai continui complimenti ricevuti. Nel 2020 realizzarono una stalla in legno, ben arieggiata e con tutti i confort per il benessere degli animali: calda in inverno e fresca in estate. Ora, invece, è stata allestita l’azienda vera e propria. A rendere unici i loro prodotti è l’allevamento estensivo: gli animali, cioè, pascolano liberi all’interno del parco nazionale del Gran Sasso e dei monti della Laga. Una storia di resilienza, quella dei fratelli Camacci, che non hanno mai abbandonato il proprio territorio, neanche dopo le scosse del 2016. E la ricostruzione parte anche da loro. m. p.