I fratelli nascondevano cocaina nella loro casa: pena ridotta in Appello

La Corte d’appello di Ancona ha ridotto a due anni e 8 mesi la condanna a carico di due fratelli ascolani di 55 e 52 anni arrestati dalla squadra antidroga della Questura il 6 aprile 2023 perché trovati in possesso di un ingente quantitativo di cocaina, nascosto nella loro abitazione a Porta Maggiore ad Ascoli. Entrambi difesi dall’avvocato Umberto Gramenzi, i due in primo grado furono giudicati dal giudice del tribunale di Ascoli Matteo Di Battista con rito abbreviato condizionato ad una perizia tossicologica sullo stupefacente rinvenuto e sequestrato dalla polizia all’atto della perquisizione. Al termine furono condannati a 4 anni e un mese, pena ora ridotta per entrambi a 2 anni e 8 mesi.

Gli arresti sono scattati nel tardo pomeriggio di venerdì santo quando gli agenti si sono presentati nell’abitazione dei due ascolani. Da alcuni giorni era stato notato un movimento sospetto nella zona di via Nuoro ed il sospetto che tale andirivieni di persone fosse in qualche modo collegato ad un traffico di stupefacenti è stato subito forte nei poliziotti ascolani che già conoscevano i fratelli per precedenti specifici. Gli agenti dell’antidroga hanno scovato diversi involucri di cellophane contenenti sostanza che all’occhio esperto dei poliziotti è subito sembrata eroina.

Nel complesso, gli agenti dell’antidroga della Squadra mobile di Ascoli a casa dei due fratelli ascolani hanno sequestrato quasi 40 grammi di eroina, ma soprattutto oltre 140 grammi di cocaina.