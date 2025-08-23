I fratelli Petrucci: "È stata dura ma ci siamo rimboccati le maniche"

Tante le storie di disperazione, a nove anni dal terremoto del 2016. Molti, però, sono anche gli esempi di resilienza, di imprenditori o semplici commercianti che hanno deciso di restare nel proprio paese e continuare a investire sul territorio. E’ il caso, ad esempio, di Alessandro ed Emanuele Petrucci, titolari della storica macelleria che ad Arquata rappresenta ormai una sorta di ‘istituzione’.

Alessandro vive in una casetta da sessanta metri quadrati, insieme alla moglie e ai suoi tre figli. La sua speranza, ovviamente, è quella di rientrare al più presto nella sua abitazione, pur essendosi ormai abituato alla vita nelle Sae. "Sono consapevole che ci vorrà ancora diverso tempo – racconta il macellaio -. La nostra abitazione, purtroppo, si trova proprio nel centro storico. La ricostruzione sarà lunghissima, inutile illuderci. Però, quantomeno, nell’ultimo periodo abbiamo visto che si sta provando ad accelerare. Comunque, ribadisco, nella casetta stiamo bene e continuiamo a vivere alla giornata".

La sua macelleria, come detto, è un’attività storica sul territorio e non è stato facile ripartire dopo il sisma. "E’ stata dura, ma ci siamo rimboccati le maniche – prosegue Petrucci -. Abbiamo riqualificato la nostra attività e ci siamo imposti, sin dal primo momento, di non delocalizzarla. Volevamo restare sul territorio e, seppur con molta fatica, ci siamo riusciti. La gente ha apprezzato i nostri sforzi e questo ci fa piacere. Anche se, devo ammetterlo, nella maggior parte degli arquatani vedo un po’ di distacco. Nei primi anni dopo il terremoto, molte persone che si erano trasferite ad Ascoli, in vallata o in riviera, tornavano ad Arquata ogni giorno. Anche semplicemente per respirare ‘aria di casa’. Ora, invece, chi si è spostato non torna quasi più. Le persone si sono abituate ad altri contesti, hanno cambiato vita. Anche tra i nostri clienti, oramai, vediamo poca gente del posto e lavoriamo soprattutto con le persone di passaggio o con chi viene appositamente a servirsi da noi perché apprezzano i nostri prodotti. Il mio augurio – conclude il macellaio – è che lo spopolamento si fermi. Ma c’è bisogno di maggiori servizi se si vuole convincere le famiglie a restare. Oltre ad incentivi per le giovani coppie. Altrimenti i nostri paesi saranno destinati a scomparire".

Matteo Porfiri