I fratelli Vellei alla Coppa Paolino Teodori

Saranno 222 i piloti che parteciperanno sabato e domenica alla 63° edizione della Coppa Paolino Teodori valida come gara IHCC e gare tricolori Super Salita e CIVM e la gara per auto storiche. Si conferma così il notevole gradimento dei piloti per la Cronoscalata San Marco-Sam Giacomo. Per l’occasione qualcuno ha deciso di fare le cose in grande. Il ‘Vellei Racing’ dei dinamici fratelli Adriano ed Andrea, accantonata momentaneamente la plurivittoriosa Gloria 1000 Bmw, ha deciso di essere presente nella gara di casa con entrambi i piloti alla guida di due vetture molto potenti che sicuramente permetteranno di ben figurare nella classifica finale assoluta e che verranno messe a disposizione e curate a puntino dal noto Team campano ‘Catapano’. Andrea sarà al via nella categoria E2SC 2000 con una Osella turbo che dispone di un motore sovralimentato di oltre 400 cavalli; Adriano avrà invece a disposizione una sport 2000 Osella motorizzata Honda della categoria CN. Visti i risultati e i record ottenuti negli anni precedenti con la loro Gloria Bmw, sarà interessante seguire i fratelli Vellei in questa affascinante avventura alla guida di tali performanti vetture con le quali potranno gareggiare anche e soprattutto grazie ad alcuni sponsor locali che li supportano: Vellei Technological Painting, Ma.Gi.Star Arredamenti Ipermercati, Immobiliare 2 Emme e Meccanica 2000.

Valerio Rosa