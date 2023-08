’I giorni di Azzolino’, ricco programma per i 25 anni

Il centro storico di Grottazzolina per tre giorni tornerà al 1225 in occasione della rievocazione ‘I giorni di Azzolino’ che quest’anno celebra il 25esimo anno di attività. Per festeggiare al meglio l’anniversario, l’Ente rievocazione storica ha invitato i cortei delle città del Consorzio estense: Este, Ferrara, Mestrino, Camposanpiero e Varpalota (Ungheria), a cui si aggiungeranno i cortei storici di Fermo, Sant’Elpidio a Mare e Servigliano per un totale di circa 300 figuranti. L’ente rievocazione storica e l’Amministrazione hanno collaborato per allestire un cartellone molto intenso riponendo elementi consolidati della manifestazione come le osterie storiche, spettacoli e mercatino medievale, il viale degli antichi mestieri, spettacoli per bambini e molto altro ancora. Il programma prenderà il via oggi alle 16 con il Torneo di arco storico; alle 20,45 partirà la rivocazione vera e propria con la battaglia della presa della città e l’ingresso del corte storico per la vittoria di Azzo VII d’Este a cui seguirà la resa dei canonici. Domani con inizio alle 21,45 la cena dei nobili estensi e cui seguirà la cerimonia del battesimo della città, per concludere con la Giostra del Monaco, torneo cavalleresco con la mazza chiodata fra le città dell’Aquila Bianca e proclamazione del paladino. Lunedì alle 20,30 si susseguiranno una serie di spettacoli a tema. Finale con il gruppo ‘Mercenari d’oriente’.