I Giorni e la Storia", il Festival di Monteleone di Fermo si apre stasera!"

Prenderà il via questa sera nel piccolo borgo di Monteleone di Fermo il festival ‘I giorni e la Storia’, fortunata manifestazione che prendendo spunto da eventi storici commentati da illustri ospiti, vengono riportati all’attualità dei nostri giorni. Nel borgo marchigiano sono in programma cinque appuntamenti durante i quali sarà aperto il confronto su piccoli e grandi avvenimenti. Nel 2023 il Festival avrà come tema centrale ‘La Guerra’,. L’obiettivo è quello di scomporre la parola cercando approcci nuovi, per arrivare a capire le radici di un fenomeno purtroppo attuale. Si inizia oggi con Marco Labbate, docente di Uniurb sul tema ‘Dall’obiezione di coscienza al servizio civile. Storia e storie del rifiuto della guerra’, per poi proseguire domani con la partecipazione della giornalista Cecilia Sala (Il Foglio, Chora Media) sull’attualità delle ‘Corrispondenze dal fronte russo ucraino’. Terzo incontro sarà il 18 luglio, quando Cesare Catà metterà in scena una lezione spettacolo dal titolo ‘L’Eroe e la guerra (e mi nonnu)’. Ultimi due appuntamenti il 23 luglio con il docente di Unimc Roberto Mancini che argomenterà ‘La via della nonviolenza’, e Patrizia Dragoni che insieme a Caterina Paparello sempre dell’Unimc interverranno su ‘In difesa dell’arte. La protezione del patrimonio durante le guerre e gli assetti di crisi’. Uno degli aspetti distintivi del Festival sarà anche la cornice storica che offrirà Monteleone: i visitatori che prenderanno parte alla manifestazione potranno immergersi in un’atmosfera unica e suggestiva che richiama il passato. La città stessa, con i suoi affascinanti vicoli e le sue architetture storiche, offre infatti un ambiente incantevole per immergersi nelle vicende che verranno raccontate dagli ospiti in cartellone. Tutti gli eventi del festival si svolgeranno in piazza Mazzini con inizio alle 21.30, col patrocinio di Comune, Provincia, Fondazione Carifermo, Regione e ‘Kmetro0’.

Alessio Carassai