I giovani devono impegnarsi

Ormai nessuno ha più dubbi sul fatto che siano in atto importanti mutazioni nel clima e sulla responsabilità che le attività umane hanno su questo fenomeno. Gli scienziati dicono che il clima è sempre cambiato ma mai come oggi. Molte specie stanno tentando di reagire al cambiamento: alcuni uccelli migratori stanno modificando periodi di arrivo e di partenza di anno in anno, le specie montane si spingono sempre più a bassa quota, le temperature aumentano come gli eventi estremi, i ghiacciai si sciolgono. Tutto questo ha un prezzo e saremo noi a pagarlo come saranno le persone che verranno dopo. Ora è tutto in mano a noi giovani: dobbiamo impegnarci al fine di impedire che il nostro modo di vivere non distrugga l’equilibrio del nostro pianeta, dobbiamo promuovere la partecipazione attiva delle persone alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, al risparmio di materiali e risorse, al ricorso a nuove fonti di energia. Solo l’adozione di comportamenti ecosostenibili e l’educazione ambientale possono fare la differenza nella lotta contro il cambiamento climatico sia sul piano politico che di noi semplici cittadini del domani.