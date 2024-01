I giovani guardano fuori: "Ecco i nuovi progetti"

Nuovi progetti in cantiere, fuori dai confini cittadini, per l’associazione giovanile ‘Ap events Aps’ che, nel 2023, ha contribuito alla realizzazione a Ascoli di una trentina di eventi. Con circa 150 soci di età compresa tra i 15 e i 35 anni, la realtà ascolana presieduta da Emidio Bollettini si sta guardando intorno per allargare il proprio raggio di azione, grazie alla presenza di molti dei propri associati in altre città italiane, dove si trovano soprattutto per motivi di studio. Da qui l’idea di gettare le basi per due nuovi progetti: ‘Ap events +’ e ‘Ap events in…’ che, come spiega lo stesso Bollettini, riguardano rispettivamente ‘tutti i comuni della provincia e quattro città, ovvero L’Aquila, Ancona, Roma e Bologna. Ap events + è un progetto che coinvolge tutti i territori del Piceno perché crediamo fermamente che sia importante non restare solo ad Ascoli dove abbiamo già costruito un ampio tessuto di promozione sociale. Da qui la volontà di cercare ragazzi che abitano nei comuni limitrofi e avviare con loro gruppi di lavoro per creare eventi nel territorio in cui vivono. Questo è il principio che ci ha spinti a far nascere questo progetto che prevede tre fasi: la promozione dello stesso, incontri informativi e poi si passa allo step più pratico con la creazione dell’evento’.

Il secondo progetto è ‘Ap Events in…’ con il quale, spiega il vice presidente Diego Migliarelli, "l’idea è quella di creare eventi a Ancona, L’Aquila, Roma e Bologna per permettere ai nostri soci di lavorare per Ap Events anche fuori. E’ un modo, inoltre, per dare un’opportunità di sviluppo maggiore all’associazione stessa". "Il progetto in queste quattro città – continua Bollettini – è nato perché spesso è capitato che tra i nostri iscritti molti siano andati fuori per studiare, all’università, e dunque avrebbero dovuto abbandonare l’associazione. La maggior parte dei nostri soci fuori sede si trova a Ancona, L’Aquila, Roma e Bologna, per questo abbiamo individuato queste quattro città. Stiamo già muovendoci per una manifestazione culturale a Roma e per un convegno a L’Aquila, il tutto dialogando con le rispettive università e i rispettivi comuni".

Tornando, infine, al contesto cittadino, il prossimo evento in programma, organizzato da ‘Ap events’ insieme a altre associazioni giovanili ascolane, è ‘All in, tutti in maschera’: si svolgerà il lunedì di Carnevale (12 febbraio), in piazza del Popolo, alla presenza di diversi artisti emergenti.

Lorenza Cappelli