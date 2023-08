I giovani raggiungono la Gmg

Alla fine i giovani di Cupra Marittima ce l’hanno fatta a raggiungere l’obiettivo tanto ambito. Era da molto tempo che avevano progettato di partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù che si tiene a Lisbona e per farlo si sono impegnati a fondo, facendo rappresentazioni teatrali, mercatini, la fiera di maggio, ecc. Tutte iniziative tese a mettere da parte risorse economiche per non pesare sulle famiglie e partecipare con maggiore slancio e interesse all’incontro con Papa Francesco nella capitale del Portogallo. Un nutrito gruppo di ragazzi, accompagnati dal parroco don Roberto e da altre persone con grande esperienze in queste iniziative, è partito alla volta di Lisbona venerdì a bordo di un pullman della ditta Canali. I saluti del vice sindaco Spina e del sindaco Piersimoni che commenta: "Siete stati tenaci e avete raggiunto il vostro obiettivo. Vi auguro di vivere a pieno questa esperienza".