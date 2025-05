I Giovanissimi dell’Atletico Ascoli all’esame Savio

Dopo la vittoria della formazione Allievi nella fase nazionale del campionato di categoria contro il Tor Tre Teste Roma, ieri anche la formazione Giovanissimi dell’Atletico Ascoli si è aggiudicata la prima gara del mini girone a tre. La formazione allenata da mister Andrea Argieri ha vinto la sua gara delle fasi nazionali contro la Trestina Città di Castello per 3-2 e domenica prossima si recherà a Roma per affrontare il Savio che aveva battuto gli umbri per 4-2. I bianconeri dovranno assolutamente vincere perché con un pareggio passerebbero i laziali per miglior differenza reti. La sfida contro la Trestina Città di Castello è stata bella e avvincente e seguita da un folto pubblico che ha invaso il campo ‘Di Ridolfi’ di Venarotta. Sugli spalti i dirigenti della società bianconera con il patron Graziano Giordani, il presidente Giovanni Clerici, il ds Mario Marzetti e il responsabile del settore giovanile nonchè tecnico della prima squadra, Simone Seccardini. Sotto di un gol i bianconeri hanno prima pareggiato con Parissi poi sono passati in vantaggio con la rete realizzata da De Angelis. Il gol della Trestina a pochi minuti dal termine sembrava sancire la parità definitiva tra le due squadre, ma proprio allo scadere Edoardo Alessandrini ha trovato il varco giusto per regalare all’Atletico Ascoli un successo importantissimo. Come detto, però, per qualificarsi alla fase successiva i ragazzi di Mister Argieri dovranno ora andare a vincere a Roma contro il Savio domenica prossima e non sarà impresa facile. Nonostante tutto in campo prima e poi negli spogliatoi, c’è stata grande festa per un risultato che premia gli sforzi dei ragazzi dell’Atletico Ascoli. Domenica torneranno in campo anche gli Allievi che affronteranno la trasferta ad Orvieto. Orvietana che è stata battuta per 4-3 dal Tor Tre Teste Roma per cui ai bianconeri ascolani basterà un pareggio per qualificarsi alla fase successiva. Sfida che si disputerà alle ore 16 allo stadio ‘Oscar Achilli’ di Ciconia di Orvieto.

Valerio Rosa