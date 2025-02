I ladri colpiscono pure gli uffici del Comune

Ladri in azione a Spinetoli, non risparmiano neanche gli uffici comunali. Ancora paura a Spinetoli, dove i ladri sono tornati a colpire. Nei giorni scorsi i topi di appartamento hanno fatto irruzione anche negli uffici dell’anagrafe, nella delegazione comunale di piazza Kennedy, a Pagliare. I ladri hanno forzato la porta del pianterreno e si sono introdotti nei locali degli uffici dell’anagrafe dove hanno rovistato dappertutto in cerca di soldi. Tutto è successo durante le ore notturne e pare che nessuno si sia accorto di nulla. A dare l’allarme all’indomani sono stati gli impiegati, che tornati al lavoro hanno fatto l’amara scoperta, gli uffici erano tutti a soqquadro, a questo punto non è rimasto altro da fare, che denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine, che indagano sull’episodio. Sono a lavoro i carabinieri della stazione di Monsampolo, che stanno cercando tracce. Per entrare i malviventi hanno effettuato un’effrazione su una porta. Adesso agli investigatori toccherà visionare le telecamere che si trovano disposte sul territorio circostante per cercare di risalire all’identità dei malviventi. Intanto si stanno facendo anche gli inventari per cercare di capire se è stato sottratto qualcosa, secondo indiscrezioni non mancherebbe nulla.

Diverso il discorso in due abitazioni dove i ladri hanno fatto irruzione sempre nei giorni scorsi. I topi di appartamento sono riusciti ad entrare all’interno delle abitazioni forzando le finestre e sembra che non si siano fatti scrupoli difronte alla presenza dei proprietari, anche in questo caso i ladri hanno messo a soqquadro tutto alla ricerca di soldi e di oro. Non si tratta di grandi bottini secondo quanto è stato ricostruito, i ladri si accontentano di ciò che trovano, anche piccole somme in denaro e portano via tutto l’oro e i gioielli di famiglia che riescono a raggranellare durante la loro spasmodica ricerca. Anche in questi due casi sono a lavoro i carabinieri della stazione di Monsampolo, che stanno cercando di risalire agli autori dei furti.

Intanto sale la preoccupazione tra i cittadini, la Vallata in questo momento è stata presa letteralmente di mira dai ladri. Colpiti Castel di Lama, Colli e Spinetoli. E nei giorni scorsi sono state segnalate alcune persone che con la scusa di essere in cerca di case da affittare stanno facendo dei veri e propri sopralluoghi. I cittadini sono in allarme, in questo momento è necessario fare molta attenzione e non abbassare la guardia.

Maria Grazia Lappa