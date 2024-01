I ladri non si fermano: rubate altre due auto

I furti delle auto restano una piaga difficilissima da arginare. Nonostante i recenti arresti di giovani cerignolesi operati nel nord delle Marche dai carabinieri, relativi al furto di una quindicina di auto lungo la fascia costiera marchigiana e l’operazione condotta in Ascoli da polizia e guardia di finanza, che hanno scoperto un deposito di pezzi di ricambio per un valore di circa 6 milioni di euro e la denuncia di tre persone, il fenomeno non si ferma. Nella notte fra martedì e mercoledì a San Benedetto sono state rubate due Rang Rover. Si tratta di una Evoque e una Range Rover Sport parcheggiate, la prima in via Lombroso e la seconda in via Mentana, dove vi è una telecamera di video sorveglianza. Sui due episodi sono in corso indagini del commissariato e dei carabinieri della compagnia di San Benedetto. In entrambi i casi i malviventi hanno spaccato il finestrino, segno evidente che le auto sono destinate esclusivamente a pezzi di ricambio. Probabilmente entrambe sono finite nelle officine clandestine di Cerignola, dove l’organizzazione malavitosa gestisce il giro milionario dei pezzi di ricambio venduti in Italia all’estero ed anche su internet.

Spesso i furti vengono eseguiti su commissione per recuperare ricambi ordinati da addetti ai lavori. Pezzi asportati da auto di recentissima costruzione, acquistati a buon prezzo e passati come nuovi ai loro clienti. I proprietari di autodemolizioni autorizzate, ad esempio, non possono vendere pezzi usati che appartengono ai sistemi di sicurezza delle vetture, come airbag, scatole dello sterzo, sospensioni, pompe per i freni, tiranteria, organi del servo sterzo. Materiale di cui il capannone scoperto nella zona industriale di Ascoli nei giorni scorsi, era pieno. Vi è poi la questione della vendita on line. Ci sono siti dov’è possibile trovare di tutto, anche i pezzi attinenti alla sicurezza. Nella maggior parte dei casi provengono dai furti. Un mercato, quello clandestino e quello on line, che penalizza pesantemente i demolitori autorizzati ed i negozi di autoricambi oltre la produzione, ovviamente. La polizia stradale di Ascoli, nella recente operazione, ha potuto verificare che nel capannone scoperto nella zona industriale non vi erano i pezzi di ricambi appartenenti alle vetture rubate o cannibalizzate lungo la fascia costiera negli ultimi mesi, comprese quelle fatte ritrovare "svuotate" a San Benedetto, Porto d’Ascoli e Grottammare, private di fari, volanti con airbag, centraline elettroniche. Come attività preventiva, la polizia stradale di Ascoli ogni mese esegue controlli negli esercizi commerciali, carrozzerie e autoriparatori. Marcello Iezzi